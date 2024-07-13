Manavgat'ta motosiklet kazalarında artış: Yüzlerce motosiklet denetlendi, ceza uygulandı

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Manavgat'ta motosiklet kazalarındaki artış, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekiplerini harekete geçirdi. Diğer emniyet birimlerinin de katıldığı şok denetimlerde, yüzlerce motosiklet kontrol edilerek 100'den fazla motosiklet ve sürücüsüne ceza uygulandı. Özellikle kask ve sürücü belgesi olmayan sürücülere ceza kesildi ve birçok motosiklet yediemin otoparkına çekildi.

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazaları içerisinde motosikletlerin karıştığı kazaların yüzde 80'lere ulaşması Manavgat Emniyetini harekete geçirdi. Rutin yapılan motosiklet denetimlerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerin de katılımıyla şok motosiklet denetimleri eklendi. Hisar Caddesinde gerçekleştirilen ve geç saatlere kadar devam eden şok denetimde yüzlerce motosiklet ve sürücüsü denetlenirken 100'den fazla motosiklet ve motosiklet sürücüsüne para ve puan cezası uygulandı. Yapılan denetimlerde başta kask ve sürücü belgesi olmak üzere eksikler kontrol edilirken çok sayıda motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü yetkilileri motosiklet kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla şok denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağını dile getirdiler. Trafik ekipleri kaskını takan ve eksiği olmayan motosiklet sürücülerine de teşekkür etti. - ANTALYA