Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

28.06.2024 10:03
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralılara ilk müdahale kazayı gören vatandaşlar tarafından yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki motosiklet çarpıştı. Çetin Emeç Caddesi istikametine seyir halindeki Emir Haktan Tavan'ın kullandığı 07 ASR 960 plakalı motosiklet ile gelip çevreyolu istikametine gitmekte olan Barış Aslandağ'ın kullandığı 07 HNA 93 plakalı motosiklet cadde üzerinde çarpıştı. Kazada sürücüler Emir Haktan Tavan ve Barış Aslandağ ile 07 HNA 93 plakalı motosiklette yolcu olarak bulunan Hasan Sünektekin yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Sünektekin'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kaza sırasında trafik ışıklarının fasılada olduğu, kazanın ardından motosiklet ve yaralılar yola savrulurken, yoldan geçen sürücülerin yardım etmek yerine aralarından geçerek yollarına devam ettiği, yaralıların yardımına çevredeki vatandaşların koştuğu gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 1'i Ağır, 3 Yaralı - Son Dakika
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