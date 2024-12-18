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Manavgat'ta Motosiklet Kazası

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası

Alkollü sürücüyle çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı, olayda çelişkili ifadeler dikkat çekti.

18.12.2024 11:00
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Manavgat'ta hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Araç sürücünün 1,21 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Yayla Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barbaros Caddesi yönüne seyreden Doğukan Ç.'nin kullandığı 07 BTV 633 plakalı motosiklet, Abdullah B.'nin kullandığı 07 AUG 624 Volkswagen marka hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çelişkili ifadeleri dikkatten kaçmadı

Kazanın ardından, kaza yapan hafif ticari aracı kullandığını söyleyen sürücü ile yanındaki kişinin çelişkili söylemleri polisin dikkatinden kaçmadı. Trafik polisinin "Motosiklet sürücüsünün durumu kritik. Bunun cezasını sen çekeceksin" demesi üzerine aracı kullandığını iddia eden şahıs, aracı kendisinin değil arkadaşının kullandığını, kendisini olay yerine çağırarak kazayı üstlenmesini söylediğini ekiplere itiraf etti.

Asıl sürücü 1,21 promil alkollü çıktı

Araç sürücüsü olduğunu belirten kişinin telefonla araması üzerine olay yerine kaza sırasında aracı kullanan Abdullah B. geldi. Trafik ekibinin yaptığı alkol kontrolünde Abdullah B.'nin 1,21 promil alkollü olduğu, bundan dolayı da arkadaşını arayarak kazayı üstlenmesini istediği belirlendi. Alkollü araç kullanan Abdullah B.'ye 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. Abdullah B. ve kaza sırasında aracı kendisinin kullandığını belirten arkadaşı polis ekibi tarafından polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası - Son Dakika

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