Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir motosiklet devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

11.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Antalya Caddesi'nde refüjdeki palmiyelerden yola dökülen hurmalar araç sürücülerini zor durumda bıraktı. Araçların üzerinden geçerek ezdiği hurmalar, yağmurla yolun kayganlaşmasına neden olurken, kazaları da beraberinde getirdi. Yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından ekipler bölgede önlem alırken, belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaparak yaşanması muhtemel kazaların önüne geçti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Motosiklet, Güvenlik, Manavgat, antalya, 3-sayfa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:50 Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış Serdar Ortaç gözaltı için gelen polislere kapıyı yarım saat geç açmış
11:35 Amca Salim Güran’ın oğlundan Nevzat Bahtiyar’a mermili mesajla tehdit Amca Salim Güran'ın oğlundan Nevzat Bahtiyar'a mermili mesajla tehdit
10:53 Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu! Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında
10:32 Hakem Umut Meler’i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis Hakem Umut Meler'i yumruklayan eski başkana 3 yıl 7 ay hapis
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
20:20 Fenerbahçe’nin golü olay oldu Fenerbahçe'nin golü olay oldu
19:54 İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı İsrail, 20 Filistinli esiri daha serbest bıraktı
19:33 Fenerbahçe’nin yıldızı maçın başında sakatlandı Fenerbahçe'nin yıldızı maçın başında sakatlandı
19:20 Okan Buruk, Samsunspor’un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu Okan Buruk, Samsunspor'un penaltılarıyla ilgili tek cümle kurdu
19:01 Erdoğan’dan Kabine sonrası ’’kayyum’’ mesajı: Türkiye’nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok Erdoğan'dan Kabine sonrası ''kayyum'' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok
18:28 Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı Lucas Torreira kariyer rekorunu kırdı
18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:25 Galatasaray’ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı Galatasaray'ın yıldızı Samsunspor maçının ikinci yarısına çıkamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 12:33:43. #1.12#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.