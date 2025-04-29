Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Manavgat'ta motosikletin, dikkatsiz bir şekilde yola çıkan otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi 1513 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Sedat Ç.'nin kullandığı 35 ZY 3882 plakalı motosiklet, dikkatsiz bir şekilde sokağa çıkan Gülay K.'nin kullandığı 07 LGU 82 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sedat Ç., 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA