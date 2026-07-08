Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde U dönüşü yapan hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapay şelale istikametine seyreden Metin D.'nin kullandığı 01 BFH 275 plakalı motosiklet, kavşakta aynı yönde ilerlerken aniden U dönüşü yapan Ferhat D.'nin kullandığı 07 BSL 570 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Metin D. ile yanındaki Elmas A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA