Manavgat\'ta motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde önünde yavaşlayan araca çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Serkan Nas'ın kullandığı 07 BLS 774 plakalı motosiklet, önünde gitmekte olan aracın yavaşlaması sırasında çarpmamak için frene basınca devrildi.

Kazada yaralanan ve 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA