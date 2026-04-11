Manavgat\'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza; Aşağı Pazarcı Mahallesi 1027 sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Pazartesi Pazarı istikametinden gelip 1033 sokak istikametine gitmekte olan Esat K.nın kullandığı 07 CDF 138 plakalı motosiklet kavşakta Muharrem Ö.'nün kullandığı 07 BTY 430 plakalı otomobile yandan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
