Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Manavgat'ta Motosiklet Otomobile Çarptı: 2 Yaralı

17.05.2026 17:50
Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı. 14 bin TL ceza kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Eski Hisar Mahallesi Güllük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havuzlu Kavşak istikametine seyir halindeki Melek A.'nın kullandığı 07 AZC 692 plakalı motosiklet, aynı istikamette seyir halindeyken Orhangazi Caddesi yönüne dönmekte olan Mehmet B.'nin kullandığı 07 MPB 60 plakalı otomobille çarpıştı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada motosiklet sürücüsü Melek A. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Erkan A. yaralandı.

Toplam 14 bin 348 TL ceza kesildi

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi almaya hak kazandığı ancak sertifikasını sürücü belgesine dönüştürmediği için araç sahibine 11 bin 629 TL, motosikletin muayenesinin olmaması nedeniyle 2 bin 719 TL olmak üzere toplam 14 bin 348 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:52
NEC Nijmegen'den tarihi başarı Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
NEC Nijmegen'den tarihi başarı! Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi oldular
18:39
Kadıköy'de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
