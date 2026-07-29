Manavgat'ta Motosiklet OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika
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Manavgat'ta Motosiklet OTOMOBİLE ÇARPTI

Manavgat\'ta Motosiklet OTOMOBİLE ÇARPTI
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Manavgat'ta motosiklet, sağa dönmeye çalışan otomobille çarpıştı; sürücü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki motosiklet sol şeritten sağ tarafa dönmeye çalışan otomobille çarpıştı. Sürüklenerek park halindeki aracın altına giren motosikletin sürücüsü yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Sanayi Mahallesi 2009 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Kaan E.'nin kullandığı 07 CGK 934 plakalı motosiklet, sokak kesişimine geldiğinde aynı istikamette sol şeritte seyir halindeyken aniden sağ şeride geçmeye kalkan Burçin Y.'nin kullandığı 07 CEV 231 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin sağ ön tekerine çarptıktan sonra sürüklenerek yol kenarında park halinde bulunan 07 LNB 06 plakalı aracın altına giren motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazalı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken motosiklet sürücüsü Kaan E., 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın aniden sağa kırması sonucu seyir halindeki motosikletliye çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Motosiklet OTOMOBİLE ÇARPTI - Son Dakika

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