Manavgat'ta motosiklet otomobile yandan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta motosiklet otomobile yandan çarptı, sürücü yaralandı

Manavgat\'ta motosiklet otomobile yandan çarptı, sürücü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi'nde aynı istikamette seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı istikamette seyir halindeki motosikletin otomobile yandan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Caddesi istikametine gitmekte olan Yunus E. B.'nin kullandığı 07 CIS 424 plakalı motosiklet, kavşak sistemine geldiğinde aynı istikamette seyir halindeki Muammer U.'nun kullandığı 42 AAP 385 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı motosiklet sürücüsü Yunus E.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Manavgat, 3. Sayfa, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta motosiklet otomobile yandan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı Alkollü yakalandı, çevirmede verdiği nasihat herkesi şaşırttı
Ortalığı birbirine kattı Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı Ortalığı birbirine kattı! Ters yola girip gazetecilere tükürdü, polis aracına saldırdı
Pazartesi alarmı Okulların açılış saati değişti Pazartesi alarmı! Okulların açılış saati değişti
İsmail Kartal’ı kararından döndüren isim belli oldu Görüşmede duygusal anlar İsmail Kartal'ı kararından döndüren isim belli oldu! Görüşmede duygusal anlar
Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal’a büyük ayıp Fener taraftarı anında fark etti Milyonların takip ettiği platformdan İsmail Kartal'a büyük ayıp! Fener taraftarı anında fark etti
Orkun Kökçü’nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı Fiyatı servet değerinde Orkun Kökçü'nün yeni oyuncağı dudak uçuklattı! Fiyatı servet değerinde

11:07
“Ailem Güvende“ operasyonunda yeni gelişme Zenne Arif gözaltında
"Ailem Güvende" operasyonunda yeni gelişme! Zenne Arif gözaltında
10:55
Fenomen Mika Can Raun’un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
Fenomen Mika Can Raun'un tüm hesaplarına erişim engeli getirildi
10:24
Apple’ın katlanabilir telefonu yok sattı Stoklar 2 dakikada bitti
Apple'ın katlanabilir telefonu yok sattı! Stoklar 2 dakikada bitti
10:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki son anket AK Partili isim rakam verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! AK Partili isim rakam verdi
09:40
Özgür Özel’in “Hesap verecekler“ çıkışına AK Parti’den çok sert tepki
Özgür Özel'in "Hesap verecekler" çıkışına AK Parti'den çok sert tepki
09:09
15 ilde “Ailem Güvende“ operasyonu 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
15 ilde "Ailem Güvende" operasyonu! 162 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2026 11:25:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Manavgat'ta motosiklet otomobile yandan çarptı, sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement