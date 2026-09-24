Manavgat\'ta ölüye ait ehliyetle yakalanan sürücü 22 yıl 11 ay hapisle tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde trafik ekiplerinin yaptığı denetim sırasında Kayseri'de kasten adam öldürme ve tutuklunun kaçması suçundan aranan bir şahıs ibraz ettiği ehliyetin ölen bir şahsa ait olduğu ortaya çıkınca yakayı ele verdi.

Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda, Hasan Fehmi Boztepe Caddesinde Emniyet Müdürlüğü yanında bulunan mezarlık önünde trafik denetimi yapmakta olan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri durdurdukları otel servisinin sürücüsünden sürücü belgesini istedi. Araç sürücüsünün verdiği sürücü belgesinin daha önce ölen bir şahsa ait olduğunun belirlenmesinin ardından araçtan inen şahıs kaçmaya başladı. Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı Şahin ekibi, şahsı kısa süren kovalamacanın ardından yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Cinayetten arandığı ortaya çıktı

Yakalanan şahsın yapılan kimlik kontrolünde isminin Mehmet Ünal (36) olduğu ve Kayseri'de kasten adam öldürme suçundan 22 yıl 6 ay, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan 5 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu, ayrıca kadına karşı basit yaralama suçundan aradığı belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen Mehmet Ünal, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ilıca Mahallesi'nde bulunan Manavgat S Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.