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Manavgat'ta Orman Yangınına Neden Olan Dumanın Kaynağı Belli Oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta Orman Yangınına Neden Olan Dumanın Kaynağı Belli Oldu

Manavgat\'ta Orman Yangınına Neden Olan Dumanın Kaynağı Belli Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandan yükselen dumanın kaynağının yakılan otomobil lastikleri olduğu belirlendi. Yangını çıkaran kişinin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

03.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:22
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alandan yükselen ve korku dolu anların yaşanmasına neden olan dumanın kaynağının yakılan otomobil lastikleri olduğu belirlendi. Yanmakta olan lastikler, ormana zarar vermeden itfaiye tarafından söndürülürken, jandarma ekipleri lastikleri yakan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde ormanlık alandan yükselen dumanlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ormanlık alandaki alevlerin ve siyah dumanın yakılan kamyon lastiklerinden kaynaklı olduğunu belirlerken, yaptığı müdahale sonucunda yangını çam ağaçlarına zarar vermeden kısa sürede söndürdü.

Yangını ihbar eden vatandaşların, bir kişinin el arabasıyla lastikleri getirip ateşe verdiğini söylemesi üzerine jandarma ekipleri lastikleri getiren ve yakan kişinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Orman Yangınına Neden Olan Dumanın Kaynağı Belli Oldu - Son Dakika
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