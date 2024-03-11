Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil aksesuar işletmesinde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Yangına uykuda yakalanan iş yeri sahibi yangını küçük yaralanmalarla atlatırken, ağabey ise büyük üzüntü yaşadı.
Manavgat Sanayi Mahallesi 2041 Sokak Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Oto aksesuarı yapılan iş yerine gelen polisler çevrede önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın sırasında sık sık patlamaların olması ve iş yerinin yan ve tavan bölümünün tamamen saç olması nedeniyle oluşan ısı itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürülürken, iş yerinin içerisinde bulunan Tofaş Marka otomobil, motosiklet, oto aksesuarları, iş makineleri ve tesisat tamamen yandı. Yangında bitişikteki iş yerlerine de küçük çapta hasar verdi.
"Hastaneye gitmek istemedi"
Yangına iş yerinde uyurken yakalanan ve son anda dışarı çıkarak canını kurtaran iş yeri sahiplerinden Sinan Öztürk'ün hafif şekilde yaralandığı ve dumandan etkilendiği görüldü. İyi olduğunu belirten Öztürk, sağlık ekipleri ve olay yerindeki vatandaşların ısrarları sonucunda ambulansa binerek hastaneye gitmeyi kabul etti.
"Gözyaşlarına hakim olamadı"
Sinan Öztürk'ün ağabeyi Uğur Öztürk, iş yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun süre iş yerine bakan Uğur Öztürk, esnaf ve vatandaşlar tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 2 kardeşin sabah 06.00'a kadar iş yerinde çalıştığı, Uğur Öztürk'ün eve gittiği Sinan Öztürk'ün ise iş yerinde kaldığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Otomobil Aksesuar İşletmesinde Yangın Çıktı - Son Dakika
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