Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü
10.07.2026 09:51  Güncelleme: 10:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, aracı kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde başlayıp aracı alev topuna çeviren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda Yusuf K.'nın kullandığı 42 ANL 285 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobili durduran sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçti. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobili adeta alev topuna dönüştürürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve gecenin karanlığını aydınlatan yangına müdahalede bulunarak söndürürdü. İtfaiye ekipleri motor bölümü tamamen yanan otomobilde soğutma çalışması yaparken, araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Manavgat, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
07:48
Erzincan’da alarm veren tablo Nüfus düşüşü sürüyor
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:03:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.