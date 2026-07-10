Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde başlayıp aracı alev topuna çeviren yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Manavgat ilçesi Ilıca Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda Yusuf K.'nın kullandığı 42 ANL 285 plakalı Volkswagen marka otomobilin motor bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobili durduran sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yangını ihbarı ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Karakoluna bağlı ekipleri alarma geçti. Alevler kısa sürede büyüyerek otomobili adeta alev topuna dönüştürürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyen ve gecenin karanlığını aydınlatan yangına müdahalede bulunarak söndürürdü. İtfaiye ekipleri motor bölümü tamamen yanan otomobilde soğutma çalışması yaparken, araç kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA