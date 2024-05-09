Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil binaya çarptı. Kazada kimse yaralanmadı.
Kaza, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tapan'ın kullandığı 31 AKS 121 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sol tarafındaki tek katlı binaya çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta otomobil binaya çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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