Manavgat'ta otomobil binaya çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil binaya çarptı, yaralanan olmadı

Manavgat\'ta otomobil binaya çarptı, yaralanan olmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Kızılağaç Mahallesi'nde bulunan bir binaya çarptı. Kazada herhangi bir yaralanma olmazken, otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu belirtildi.

09.05.2024 12:31
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil binaya çarptı. Kazada kimse yaralanmadı.

Kaza, Kızılağaç Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Ahmet Tapan'ın kullandığı 31 AKS 121 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sol tarafındaki tek katlı binaya çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsünün durumunun iyi olduğu bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta otomobil binaya çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika

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