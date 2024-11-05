Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün Sarılar Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Osman Kalkan'ın kullandığı 07 LMV 13 plakalı otomobil, sürücüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak çamlık alana devrildi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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