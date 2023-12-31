 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücünün yalan beyanı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücünün yalan beyanı ortaya çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada şans eseri yaralanma olmazken, otomobil sürücüsü ehliyetsiz olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulundu. Ancak motosiklet sürücüsünün itirazı üzerine trafik polisi tarafından yapılan kontrolde yalan beyan ortaya çıktı. Ehliyetsiz sürücüye ve araç sahibine toplamda 16 bin 380 TL para cezası uygulandı.

Antalya\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücünün yalan beyanı ortaya çıktı
31.12.2023 - 11:41,
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada şans eseri kimse yaralanmazken ehliyetsiz otomobil sürücüsünün yalan beyanı polise takıldı. Motosiklete çarpan otomobil sürücüsü trafik ekiplerine otomobili oğlunun kullandığını söyledi. Motosiklet sürücüsü kadının itirazı üzerine trafik polisinin 'Kamera var, yalan beyandan da ceza yazılacak' sözleri üzerine otomobili kendisinin kullandığını, ehliyeti olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Hisar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre havuzlu kavşak istikametinde seyir halindeki Sevil Habiboğlu'nun kullandığı 07 ART 370 plakalı motosikletle, 4533 sokağa sapmak isteyen Ali Osman Çınar'ın kullandığı 55 BL 370 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü için olay yerine ambulans ve sağlık ekibi gelirken, ambulansa alınan sürücü kadın sağlık ekibinin yaptığı kontrolün ardından hastaneye gitmeyeceğini belirterek ambulanstan indi.

Otomobili oğlunun kullandığını iddia etti

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından otomobili kullanan Ali Osman Çınar, yanındaki oğlunu göstererek 'Otomobili oğlum kullanıyordu. Yanında da ben vardım' dedi. Motosiklet sürücüsü kadının 'Bana çarpan otomobili bu adam kendisi kullanıyordu. Yalan söylüyor' demesi üzerine trafik polisleri Ali Osman Çınar'a 'Her yerde kamera var.

Eğer sen kullanıyorsan yalan beyandan hakkında işlem yapılır' demesi üzerine Ali Osman Çınar otomobili kendisinin kullandığını, ehliyeti olmadığı için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Trafik ekipleri tarafından yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı belirlenen otomobil sürücüsüne ve ehliyetsiz bir kişiye araç kullandıran araç sahibine ayrı ayrı 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 16 bin 380 TL para cezası uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Manavgat, Antalya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücünün yalan beyanı ortaya çıktı - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 13:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu ehliyetsiz sürücünün yalan beyanı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement