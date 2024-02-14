Antalya'da trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Antalya'da trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı

Antalya\'da trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza, D-695 kara yolu üzeri Gençler Mahallesi'nde meydana geldi. Otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek istinat duvarına çarptı. Yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

14.02.2024 10:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-695 kara yolu üzeri Gençler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Manavgat istikametinden Akseki istikametine seyir halindeki Selamettin Koçak'ın kullandığı 07 NSB 05 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, Antalya, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 11:51:42. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazası: Otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement