Manavgat\'ta Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5048 Sokak'ta meydana geldi. Çetin Emeç Caddesi yönüne seyreden Cehla B.E.'nin kullandığı 07 ARH 744 plakalı otomobil, 5054 Sokak kesişiminde Esen E. Y.'nin kullandığı 07 BNE 071 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 07 ARH 744 plakalı otomobil sürücüsü Cehla B.E. ve araçtaki Nihal S. yaralandı. Yaralılar sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA