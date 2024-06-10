Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen kazada 80 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Manavgat Çevreyi Köprüsü altında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eski Hisar Mahallesinde Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki İsmail Zeybek'in kullandığı 03 DE 600 plakalı otomobil Manavgat Çevreyolu Köprüsü altına geldiğinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Otomobilde büyük çapta hasarın oluştuğu kazada 80 yaşındaki otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta otomobil palmiyeye çarptı: 80 yaşındaki sürücü yaralandı - Son Dakika
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