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Manavgat'ta otomobil park etme kazası: Anne yaralandı, genç sinir krizleri geçirdi - Son Dakika
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Manavgat'ta otomobil park etme kazası: Anne yaralandı, genç sinir krizleri geçirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili park etmek isteyen genç, annesine çarparak ayağından yaralanmasına neden oldu. Yaralanan anne hastaneye kaldırılırken, genç sinir krizleri geçirdi. Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyetsiz olan gence ve araç sahibine toplamda 16 bin 380 TL para cezası uyguladı.

Manavgat\'ta otomobil park etme kazası: Anne yaralandı, genç sinir krizleri geçirdi
28.12.2023 - 13:23,
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili park etmek isteyen genç, annesine çarparak ayağından yaralanmasına neden oldu. Ayağından yaralanan anne hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, annesinin yaralanmasına neden olan genç sinir krizleri geçirdi.

Kaza; Bahçelievler Mahallesi 5054 Sokak Harun Reşit Yarar Parkı'nın yan tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.C. isimli genç, kullandığı 07 LRV 16 plakalı otomobili evlerinin önüne park etmek isterken bir anlık dalgınlık sonucunda annesi E.Ş.'ye çarptı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen 'Bir vatandaş otomobil altında kaldı' ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerine geldiğinde otomobilin çarptığı E.Ş.'yi ayağından yaralanmış yerde yatar vaziyette buldu. Yaralı kadın 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazaya neden olan oğlu annesini kanlar içerisinde görünce sinir krizleri geçirdi. Yerde kanlar içinde yatan annesinin üzerine kapanıp 'Ne olur ölme' diyen genç, cebindeki telefonu da hastaneye götürülecek olan annesinin çantasına koydu. Genç, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirilebildi.

Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yapmış oldukları kontrolde, annesine çarpan ve ehliyeti olmadığı belirlenen gence 8 bin 190 TL, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 16 bin 380 TL para cezası uyguladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta otomobil park etme kazası: Anne yaralandı, genç sinir krizleri geçirdi - Son Dakika


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