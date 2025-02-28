Manavgat'ta Plakasız Motosikletlere Cezalar

3.Sayfa

Manavgat'ta 11 plakasız motosiklete 132 bin 513 TL para cezası

ANTALYA - Antalya'da trafik ekiplerinin denetimlerinde plakası bulunmayan 11 motosiklet trafikten men edilerek sahiplerine toplam 132 bin 513 TL para cezası kesildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi'nde vatandaşların ıraklık Eğitim Merkezi çevresinde plakasız motosikletlerin önü kaldırılmak suretiyle trafik güvenliğinin tehlikeye düşürüldüğü ve çevre kirliliği oluşturulduğu ihbarı üzerine ekipler bölgede denetim yaptı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, Çıraklık Eğitim Merkezi arkasında park halindeki motosikletlerin bir çoğunun plakasının olmadığını belirlendi. Ekiplerin yaptığı sorgulamada motosikletlerden bir tanesinin motor ve şase numarasının kazınmış olduğu belirlenerek gerekli incelemeler için Emniyet Müdürlüğü bahçesine çekildi. 'Plaka takmamak' suçundan 11 motosiklet trafikten men edilirken, motosiklet sahiplerine ise toplam 132 bin 513 lira para cezası uygulandı.