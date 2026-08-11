Manavgat’ta önceki dönem belediye soruşturmasında 1 tutuklama daha

Manavgat'ta 'Rüşvet', 'Zimmet' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen ile kardeşi Fatih Sözen'in tutuklandığı davada, 1 kişi daha tutuklandı.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'İrtikap', 'Rüşvet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından devam eden soruşturmada, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadeler, elde edilen yeni deliller kapsamında aralarında ilçede harita mühendislik ofisi bulunan Süleyman E. hakkında dün gözaltı kararı verildi. İşyerinde yapılan aramanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Süleyman E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan Süleyman E., çıkarıldığı sulh ceza hakimi tarafından 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklandı.