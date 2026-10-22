Manavgat\'ta sağa dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde seyreden motosikletin sağa dönüş yapan otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri, emniyet şeridini kullanan bir tur aracına da cezai işlem uyguladı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerindeki Gültepe ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ukrayna vatandaşı Andrii Shcherbyna idaresindeki AE 4114KP plakalı otomobil, Gültepe Kavşağı'nda sağa dönüş yaptığı sırada aynı istikamette emniyet şeridinde ilerleyen Ali Birkan yönetimindeki 07 N 2667 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Birkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sevgi Sirkeci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet şeridini kullanan tur aracına ceza

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, emniyet şeridini kullanarak kavşağa gelen bir tur aracını durdurdu. Trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan aracın sürücüsüne idari para cezası uyguladı.