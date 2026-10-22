Manavgat'ta sağa dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Manavgat'ta sağa dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manavgat\'ta sağa dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manavgat'ta D-400 kara yolundaki Gültepe ışıklı kavşağında emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, sağa dönüş yapan otomobille çarpıştı; 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok; emniyet şeridini kullanan tur aracına idari para cezası verildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde emniyet şeridinde seyreden motosikletin sağa dönüş yapan otomobile çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri, emniyet şeridini kullanan bir tur aracına da cezai işlem uyguladı.

Kaza, Antalya-Manavgat D-400 kara yolu üzerindeki Gültepe ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halinde olan Ukrayna vatandaşı Andrii Shcherbyna idaresindeki AE 4114KP plakalı otomobil, Gültepe Kavşağı'nda sağa dönüş yaptığı sırada aynı istikamette emniyet şeridinde ilerleyen Ali Birkan yönetimindeki 07 N 2667 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Birkan ile motosiklette yolcu olarak bulunan Sevgi Sirkeci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet şeridini kullanan tur aracına ceza

Öte yandan, kazanın ardından olay yerinde incelemelerde bulunan Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, emniyet şeridini kullanarak kavşağa gelen bir tur aracını durdurdu. Trafik ekipleri, emniyet şeridi ihlali yapan aracın sürücüsüne idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA
MotosikletManavgat3. SayfaOtomobilGüncelCezaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da polise silahlı saldırı Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi İstanbul'da polise silahlı saldırı! Şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi
İnternette kritik güvenlik açığı Türkiye alarma geçti İnternette kritik güvenlik açığı! Türkiye alarma geçti
Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
10:03
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:40
Galatasaray’dan tokat Fransızlar Lille’in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
Galatasaray'dan tokat! Fransızlar Lille'in mağlubiyeti sonrası çılgına döndü
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
09:15
İstanbul’un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
İstanbul'un dev hastanesinde sapık suçüstü yakalandı! Hemşirelerin görüntüleri telefonunda çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:23:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Manavgat'ta sağa dönen otomobile çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei