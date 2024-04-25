Manavgat'ta Sahilden Yükselen Dumanlar Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Manavgat'ta Sahilden Yükselen Dumanlar Paniğe Neden Oldu

Manavgat\'ta Sahilden Yükselen Dumanlar Paniğe Neden Oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir sahilden yükselen dumanlar jandarma ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Kontrol sonucunda dumanın çöplerin yakılması sonucu çıktığı belirlendi.

25.04.2024 12:47  Güncelleme: 12:52
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Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir sahilden dumanlar yükseldiği ihbarı jandarma ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerinin kumluk alan olup araç girişinin zor olması nedeniyle jandarmanın dron ile yaptığı kontrolde dumanın yakılan çöplerden çıktığı belirlendi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen Boğaz Mendirek mevkiinde yangın ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı ekipler ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri kumluk alan nedeniyle duman çıkan bölgeye gitmekte zorlanırken, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı kontrolde dumanın toplanan çöplerin yakılması nedeniyle çıktığı, yangın olmadığı belirlendi. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları bilgi vermeden çöp yakmamaları konusunda uyardı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Sahilden Yükselen Dumanlar Paniğe Neden Oldu - Son Dakika

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