Manavgat\'ta Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

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Antalya'nın Manavgat ilçesi sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Yangın, Manavgat Sanayi Sitesi'ndeki karoser ve damper üretimi yapılan bir iş yerinde çıktı. İş yerinden siyah dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilirdirdi.İhbarla adrese, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve polis ekipleri sevk edili. Bu arada yangına ilk müdahaleyi işyeri çalışanları ve vatandaşlar yangın tüpleriyle yaptı. İtfaiyenin ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınıp, soğutma çalışması yapıldı.

Yangın sırasında içeride bulunan ve yangına şahit olan işyeri çalışanı, tamir için getirilen kapalı kasada spiral ile çalışma yapılırken duman çıktığını belirterek "Eğer kasanın kapağı açılmasaydı yangın büyümeyebilirdi. Kapak açılınca adeta bir alev topu çıktı. Allah'tan içerideki arkadaşlarımıza bir şey olmadı" diye konuştu.

Bir başka çalışan ise, Manavgat'ta 1 tane itfaiye istasyonu olmasına anlam veremediğini belirterek " Heran yangın ve benzeri olayların yaşanabileceği sanayi sitesi yakınlarında bir itfaiye istasyonu kurulması gerekiyor " dedi. - ANTALYA