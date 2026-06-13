Serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika
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Serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı

Serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı
13.06.2026 12:21  Güncelleme: 12:29
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde serinlemek için Alara Çayı'na giren 25 yaşındaki Ahmet Polat, akıntıya kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekipleri genci bulmak için çalışma başlattı.

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde serinlemek için Alara Çayı'na giren ve akıntıya kapılarak kaybolan 25 yaşındaki genci bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde, piknik yapmak için arkadaşlarıyla birlikte Karakaya Mahallesi'nde Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayına giren 25 yaşındaki Ahmet Polat, akıntıya kapılara gözden kayboldu. 112 acil çağrı merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Karakolu, 112 sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeci Manavgat birimine bağlı ekipler sevk edildi. Gece yapılan aramalardan sonuç alınamayınca sabah havanın aydınlanması ile birlikte çok sayıda Arama Kurtarma Ekibi kaybolan gencin bulunabilmesi için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmaları kaybolan gencin ailesi de olay yerinde takip ediyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Polat, Manavgat, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Serinlemek için girdiği çayda kaybolan genç için arama çalışmaları başlatıldı - Son Dakika

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