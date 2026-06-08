Tarladaki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarla içerisindeki evde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Ilıce ve Yenköy mahalleleri arasında Yeniköy Göl mevkiinde meydana geldi. İsmihan Kaya'ya ait betonarme evde çıkan yangın üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manavgat Belediyesi Ilıca Zabıta Karakolu ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Evde büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış edeni araştırılıyor. - ANTALYA