 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Manavgat'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan Nurgül Işık, traktörün arkasına bağlı makinenin şaftına ayağını kaptırdı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Işık, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Manavgat\'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı
27.12.2023 - 10:41,  Güncelleme: 10:43
Abone Ol

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan eşine yardım eden Nurgül Işık, traktörün arkasına bağlı makinenin şaftına ayağını kaptırdı. Talihsiz kadının ayağı sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nurgül Işık (44), Aşağı Işıklar Mahallesi Ortayurt mevkiinde bulunan tarlalarında traktörle çalışan kocasına yardım ediyordu. Tarlada gübre ve ekim işinin bitmesinin ardından traktörün arkasında bağlı bulunan gübre makinesini değiştirmeye hazırlandıkları sırada, traktörün üzerinde oturan Nurgül Işık'ın şalvarı gübre makinesini traktörün arkasına bağlayan şafta takıldı. Talihsiz kadın neye uğradığını anlayamadan bu kez sol ayağını şafta kaptırdı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı

Eşinin acı içerisinde kıvrandığını gören Ayhan Işık, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarının ardından olay yerine ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Nurgül Işık'ın şafta sıkışan ve kopma derecesine gelen ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Nurgül Işık, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'ya sevk edildi

Nurgül Işık, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından kopmak üzere olan ayağının yerine dikilmesi amacıyla Antalya'da bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Nurgül Işık'ın geçirdiği kazayı duyan yakınları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Manavgat, İtfaiye, Antalya, İtfaiye, Antalya, Acil Durum, Kaza, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı - Son Dakika


11:49
Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama Ne diyeceği merak konusuydu! Terim'den komşuya giderken havaalanında 2 cümlelik açıklama
11:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29
2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları 2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları
11:08
Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02
Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43
Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36
Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35
Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü

Son Dakika
11:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü asgari ücret görüşmesi için işçi, işveren ve Bakan Işıkhan'ı davet etti
11:29 2023 yılının en çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları
11:08 Akşener, DEM Parti'yi yok saydı: Bizim için siyasi meşruiyeti yoktur
11:02 Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
10:43 Ecem Taşer, HPV aşısı ve tatil eleştirileri sonrası Instagram hesabını kapattı
10:36 Erdoğan'dan asgari ücrete ek 1000 TL refah payı talimatı
10:35 Ahmet Türk'ün unutamadığı olay: 200 askerin arasında beni çırılçıplak soyup dövdü
10:25 Bir de Premier Lig'de ounuyor! Skora kızan kaleci sinirini top toplayıcı çocuktan çıkardı
10:22 Ronaldo'nun çift golüyle Al-Nassr, Benzema'nın takımını 5-2 mağlup etti
10:20 Nuri Bilge Ceylan ile yıllardır konuşmayan Zeki Demirkubuz, sessizliğini bozdu: Susmazsa, her gün yayın açar konuşurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 11:55:22. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement