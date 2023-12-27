Manavgat\'ta tarlada çalışan kadının ayağı traktör şaftına sıkıştı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tarlada çalışan eşine yardım eden Nurgül Işık, traktörün arkasına bağlı makinenin şaftına ayağını kaptırdı. Talihsiz kadının ayağı sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, Manavgat Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Nurgül Işık (44), Aşağı Işıklar Mahallesi Ortayurt mevkiinde bulunan tarlalarında traktörle çalışan kocasına yardım ediyordu. Tarlada gübre ve ekim işinin bitmesinin ardından traktörün arkasında bağlı bulunan gübre makinesini değiştirmeye hazırlandıkları sırada, traktörün üzerinde oturan Nurgül Işık'ın şalvarı gübre makinesini traktörün arkasına bağlayan şafta takıldı. Talihsiz kadın neye uğradığını anlayamadan bu kez sol ayağını şafta kaptırdı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı

Eşinin acı içerisinde kıvrandığını gören Ayhan Işık, yakınlarını arayarak yardım istedi. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezini aramalarının ardından olay yerine ambulans ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Nurgül Işık'ın şafta sıkışan ve kopma derecesine gelen ayağını sıkıştığı yerden çıkardı. Nurgül Işık, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'ya sevk edildi

Nurgül Işık, Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından kopmak üzere olan ayağının yerine dikilmesi amacıyla Antalya'da bulunan bir özel hastaneye sevk edildi. Nurgül Işık'ın geçirdiği kazayı duyan yakınları Manavgat Devlet Hastanesine akın ederken, talihsiz kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ANTALYA