Manavgat\'ta tarlaya uçan otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya uçan araç sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Manavgat ilçesi Çayyazı Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ö.'nün kullandığı 07 AVC 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarının ardından bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, 112 Sağlık ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Kazayı burnu bile kanamadan atlattı

Ekipler kısa sürede olay yerine ulaşırken, tarlaya uçan otomobilin sürücüsünün kazayı burnu bile kanamadan atlattığı belirlendi. Otomobil sürücüsü Ahmet Özdemir, ekiplerden herhangi bir talebi olmadığını belirtti. Kazayı gören vatandaşlar, otomobilin Büyük Şelale istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafo merkezi önünden moloz yığınlarına çarptıktan sonra tarlaya uçtuğunu dile getirdi.