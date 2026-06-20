Manavgat\'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kavşakta 14 Haziran Pazar, 28 Haziran Perşembe ve bugün olmak üzere 3 ayrı kaza yaşanırken, toplamda 2 kişi yaralandı.

Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi'nde Cumhuriyet Meydanı istikametinden gelip Rauf Denktaş Köprüsü istikametine gitmekte olan Yunus Emre A.'nın kullandığı 07 MEB 69 plakalı otomobilin, Mithatpaşa Caddesi'nde ırmak istikametinden gelip Hisar Caddesi yönüne gitmekte olan Cemil K.'nin kullandığı 07 BBH 605 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada 07 BBH 605 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Bahar K. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA