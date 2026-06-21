Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Alkollü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Alkollü

Manavgat\'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Alkollü
21.06.2026 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsüne 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.

Kaza Antalya-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mustafa D.K. idaresindeki 34 FPY 456 plakalı otomobil, Batı Side Köprülü Kavşağı üzerinde aynı istikamette gitmekte olan Sedat E. idaresindeki 07 LNT 46 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Sedat E. ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Y. ve Tuncay Ö. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan hafif ticari araç sürücüsü Sedat E.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Diğer taraftan Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde 1.20 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Mustafa D.K.'ya 25 bin TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Manavgat, Antalya, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Alkollü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf’un Türkiye konserleri ertelendi Dünyaca ünlü müzisyen Sami Yusuf'un Türkiye konserleri ertelendi
Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz’de trafik rekor seviyede Trump dünyaya duyurdu: Hürmüz'de trafik rekor seviyede
Trump’ın yeni Air Force One’ı ABD’ye ulaştı Değeri dudak uçuklatıyor Trump'ın yeni Air Force One'ı ABD'ye ulaştı! Değeri dudak uçuklatıyor
Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki ’Genel Başkan’ polemiği yayına damga vurdu Kılıçdaroğlu ile gazeteciler arasındaki 'Genel Başkan' polemiği yayına damga vurdu
Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet’i ziyaret etti Süleyman Soylu, Cübbeli Ahmet'i ziyaret etti
Yeşil Burun Adaları’nın kalecisi Vozinha muradına erdi Yeşil Burun Adaları'nın kalecisi Vozinha muradına erdi

09:42
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay’dan kötü haber
Kahvehane müdavimlerine Yargıtay'dan kötü haber
09:19
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Kına gecesinde kalabalığa rastgele kurşun yağdırdı! 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:47
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Hakemin saatini çaldı sanıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
08:13
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
Kapı gıcırtısı cinayetinde yeni görüntü! Cesedin önünde tepki göstermeye devam etmiş
07:57
Melis Sezen tatilde Bikinili pozlarına yorum yağdı
Melis Sezen tatilde! Bikinili pozlarına yorum yağdı
07:43
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre’ye ulaştı
ABD ve İran heyetleri barış zirvesi için İsviçre'ye ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2026 10:10:49. #7.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı, Sürücü Alkollü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.