Manavgat\'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı

Manavgat ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Evrenseki Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hatice Sezer Anadolu Lisesi önünde Hanifi S.'nin kullandığı 07 AUM 779 plakalı araç, Uğur B.'nin kullandığı 46 AEH 494 plakalı araçla çarpıştı.

Kazada araç sürücüleri Uğur B. ve Hanifi S. ile 46 AEH 494 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gül B. ve Mehmet Kaan B. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne ve bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA