Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

26.11.2024 09:58
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Manavgat'ta motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hastane Caddesi istikametinden seyir halindeki Veysi Caner S.'nin idaresindeki 07 BOM 316 plakalı kurye motosiklet ile Antalya Caddesi istikametinden gelen Sezer A.'nın kullandığı 07 ABM 426 plakalı Tofaş Doğan marka otomobil çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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