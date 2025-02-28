Manavgat\'ta Trafik Kazası: Motosikletli Yaralandı

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Manavgat'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Hasan E.'nin kullandığı 07 BSB 678 plakalı Toyota marka otomobil, Bayır Mezarlığı önünde şehir merkezi istikametine gitmekte olan Halil Mert K.'nin kullandığı 07 BED 507 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Halil Mert K., 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA