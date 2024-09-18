Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok

Manavgat\'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok

Manavgat'ta otomobil refüje çarpıp devrildi, şans eseri yaralanan olmadı.

18.09.2024 10:59
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Manavgat'ta seyir halindeki otomobilin refüj bordürüne çarpıp, karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Manavgat Şelalesi istikametine gitmekte olan Zekeriya K.'nın kullandığı 07 ACZ 07 plakalı otomobil, cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüj bordürüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarılan araç sürücüsünün büyük şans eseri yaralanmadığı belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika

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