Manavgat'ta seyir halindeki otomobilin refüj bordürüne çarpıp, karşı şeride devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Manavgat Şelalesi istikametine gitmekte olan Zekeriya K.'nın kullandığı 07 ACZ 07 plakalı otomobil, cadde üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüj bordürüne çarptıktan sonra refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yan yatan otomobilden vatandaşların yardımıyla çıkarılan araç sürücüsünün büyük şans eseri yaralanmadığı belirlendi. - ANTALYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manavgat'ta Trafik Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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