Manavgat'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar buzlu tedavi uyguladı

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar ayağına buzlu tedavi uyguladı

Kaza, Manavgat Örnek Mahallesi 1511 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Kamil Doğan'ın kullandığı 07 ATZ 695 plakalı otomobil ile Nurettin Köseoğlu'nun kullandığı 07 BKU 964 plakalı motosikletin kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koştu. Ayağını oynatamadığını söyleyen motosiklet sürücüsüne bir vatandaş getirdiği buz ile ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA