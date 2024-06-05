Manavgat'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar buzlu tedavi uyguladı - Son Dakika
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Manavgat'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar buzlu tedavi uyguladı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne yardım etmek için koşan vatandaşlar, ayağına buzlu tedavi uyguladı. Kazayı gören vatandaşlar, motosiklet sürücüsünün yardımına yetişerek ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

05.06.2024 10:37
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına koşan vatandaşlar ayağına buzlu tedavi uyguladı

Kaza, Manavgat Örnek Mahallesi 1511 Sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki Kamil Doğan'ın kullandığı 07 ATZ 695 plakalı otomobil ile Nurettin Köseoğlu'nun kullandığı 07 BKU 964 plakalı motosikletin kavşakta çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün yardımına kazayı gören vatandaşlar koştu. Ayağını oynatamadığını söyleyen motosiklet sürücüsüne bir vatandaş getirdiği buz ile ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı motosiklet sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne vatandaşlar buzlu tedavi uyguladı - Son Dakika

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