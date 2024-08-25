Manavgat'ta trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Manavgat'ta trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı

Manavgat\'ta trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı

Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında araçlarda bulunanlar önce yaralı olmadıklarını belirtti ancak küçük bir çocuğun hastaneye kaldırılması üzerine yaralı olduklarını belirttiler. Kazada araç sürücülerinden birinin ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

25.08.2024 10:40
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Manavgat'ta meydana gelen trafik kazasında taraflar önce yaralı olmadığını kendi aralarında anlaşacaklarını belirtti. Kazada küçük bir çocuğun hastaneye kaldırıldığı öğrenilince işlemlerin ardından araçta bulunanlar yaralandıklarını belirterek hastaneye gitti. Yapılan kontrollerde araç sürücülerinen birinin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

İlginç olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprü çıkışında meydana geldi. Hastane Caddesi istikametine seyir halindeki Baha E.'nin kullandığı 07 BSP 883 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen Mete Ö.'nün kullandığı 07 BGN 041 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafınan da kaydedilirken araçlarda küçük çaplı hasar meydana gelirken 07 BGN 041 plakalı araçta yolcu olarak bulunan küçük yaştaki bir çocuk kontrol amaçlı yoldan geçen başka bir araçla hastaneye götürüldü.

Önce "Yaralı yok, anlaşacağız" dediler

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından olay yerindekiler kazada yaralı olmadığını, kendi aralarında anlaştıklarını ve tutanak hazırlayacakları dile getirdi. Trafik ekipleri tam geri dönmeye hazırlanırken olay yerinde bulunan bir vatandaşın araçtaki çocuğun hastaneye götürüldüğünü söylemesi üzerine trafik ekipleri sürücülere alkol kontrolü ve evraklarda inceleme yaptı.

Hastaneye giden ekipler şaşırdı

Araç sürücülerinin eksiklerinin olup olmadığını sorgulaması sonucunda Baha E.'nin sürücü belgesinin olmadığı belirlendi. Trafik ekipleri sürücü belgesi olmayan sürücüye ve araç sahibine ayrı ayrı 12 bin 977'şer TL para cezası uyguladı. Olay yerindeki işlemlerini tamamlayan trafik ekiplerinin hastanedeki yaralının durumunu kontrol için gittiğinde ise kısa süre önce kaza yerinde bulunan ve durumlarının iyi olduğunu belirten kazada araçlarda bulunan Yağız Ö., Çiğdem Ö., Mete Ö. ve Baha E.'nin kazada yaralandığını belirterek hastaneye geldikleri görüldü. Yaralıların tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta trafik kazasında yaralılar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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