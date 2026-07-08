Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 100 gram kubar esrar ile 130 kök kenevir ele geçirilirken gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda 2 kilo 100 gram kubar esrar ile 130 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ANTALYA
Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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