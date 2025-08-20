Manavgat\'ta Yıkım Sonrası Sallantı Uyarısı

Manavgat'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evlerimiz sallanıyor' ihbarı üzerine verilen adrese giden ekipler yaptıkları incelemede sallantının arka sokakta bulunan bir apartmanın yıkımı nedeniyle meydana geldiğini belirleyerek, vatandaşları yıkım bitene kadar dairelerine girmemeleri konusunda uyardı.

Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Orhangazi Caddesinde bulunan apartmanlarda yaşayan bazı vatandaşların 112 Acil Çarı Merkezi'ni arayarak 'Evlerimiz sallanıyor' ihbarında bulunmaları üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. İhbarın verildiği adrese gelerek vatandaşlarla görüşen polis ekibi, evin çevresinde yaptıkları araştırmada, sallandığı belirtilen evlerin arka sokağı olan 4604 sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın iş makineleriyle yıkılmakta olduğunu ve yıkımın büyük bölümünün tamamlandığını belirledi.

Vatandaşlar uyarıldı

Yıkımı yapan firma yetkilileriyle görüşen polisler, kısa süre önce Manavgat Belediyesi zabıta ekiplerinin de geldiğini, yıkım için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesi'nden gerekli izinlerin alındığını, yıkım ekibinin de başta yolu trafiğe kapatmak olmak üzere gerekli önlemlerin aldığını belirledi. Yıkımın durdurulması için bir neden olmadığını gören polisler, ihbarın geldiği binada ikamet etmekte olan vatandaşların kapısını tek tek çalarak, yıkım bitene kadar evlerinde kalmamalarını istedi. Dairelerinde meydana gelen sallantı nedeniyle 112'yi arayan bir vatandaş "İşten gelince dinlenelim diyoruz, dinlenemiyoruz. Bina sallanıyor, duramıyoruz artık. Depremden fazla sallanıyor, neredeyse duvardaki televizyon düşecek" dedi. - ANTALYA