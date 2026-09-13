Manavgat'ta zihinsel engelli kadın 7 saat sonra bulundu - Son Dakika
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Manavgat'ta zihinsel engelli kadın 7 saat sonra bulundu

Manavgat\'ta zihinsel engelli kadın 7 saat sonra bulundu
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan zihinsel engelli kadın, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin dron destekli arama çalışmasıyla 7 saat sonra bulundu. Kaybolduğu yere 500 metre mesafede bitkin halde bulunan kadın, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde evinden ayrılan ve haber alınamayan zihinsen engelli kadın arama kurtarma ekipleri tarafından 7 saat sonra bulundu.

Olay Belenobası Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bugün saat 15.00 sıralarında evlerinden ayrılan zihinsel engelli Hatice Ç.'den (44) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş Timleri, JASAT ve JAK Timi, AFAD ve AKUT ekipleri havadan dron destekli yapılan arama çalışmaları sonucunda Hatice Ç.'yi kaybolduğu yere 500 metre mesafede buldu. Bitkin halde bulunan kadın, ekipler tarafından olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Jandarma, Manavgat, Antalya, Akut, AFAD, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta zihinsel engelli kadın 7 saat sonra bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta zihinsel engelli kadın 7 saat sonra bulundu - Son Dakika
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