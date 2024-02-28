Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Manavgat\'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, yayalara yol vermek amacıyla duran bir otomobile arkadan gelen motosikletin çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

28.02.2024 10:07  Güncelleme: 10:09
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yayalara yol vermek amacıyla duran otomobile arkadan gelen motosikletin, motosiklete de bir başka aracın çarpması sonucu meydana gelen 3 araçlı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Antalya Caddesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; Manavgat Köprüsü istikametine seyir halindeyken yayalara yol vermek amacıyla Neslihan Huy'un kullandığı 34 ECS 585 plakalı araç yaya geçidinde durdu. Araca, aynı istikamette gitmekte olan Ayşegül Durmuş'un kullandığı 07 BNK 883 motosiklet çarptı. Motosiklete ise arkadan gelen Mustafa Karagöz'ün kullandığı 07 BFH 181 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan 3 araçlı zincirleme kazada 2 aracın arasında kalarak parçalanan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manavgat'ta Zincirleme Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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