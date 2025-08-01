Manavgat\'ta Zincirleme Trafik Kazası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yola dökülen kapı-pencere gibi malzemelere çarpmamak için duran kamyonete tur midibüsü arkadan çarptı, kamyonet ise çarpmanın etkisiyle önündeki otomobile çarptı. Tur midibüsünde bulunan turistler, kaza minibüstü bulunan turistlerden yaralanan olmazken bir başka tur otobüsüyle yollarına devam ettiler.

Kaza; Alanya-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Eray Yusuf Şenoğlu kullandığı 07 DCT 44 plakalı kamyonet kasasından yola düşen kapı ve pencereleri toplamak istedi. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan ve malzemeleri görerek duran Erkin Yamaç'ın kullandığı 07 HTH 91 plakalı kamyonete İbrahim Halil Çelik'in kullandığı 07 ARA 586 plakalı tur midibüsünün arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonet ise sol şeritte gitmekte olan Ramazan Acar'ın kullandığı 07 CDS 617 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan tur midibüsü sürücüsü İbrahim Halil Çelik 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kazaya karışan tur midibüsü ve kamyonetin köprülü kavşağı tamamen kapatması nedeniyle köprülü kavşak kapandı. Yolun uzun süre kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşurken, araçların kaldırılması ve yola dökülen malzemelerin toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Tur midibüsündeki turistler ise olay yerine gelen bir tur otobüsüne aktarılarak yollarına devam ettiler. - ANTALYA