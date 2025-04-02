Manavgat\'taki 5 Yıldızlı Oteldeki Yangın Otel Çalışanları Tarafından Söndürüldü

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin santralinde çıkan ve itfaiyeyi alarma geçiren yangın, otel çalışanlarınca söndürüldü.

Kızılağaç Turizm Merkezinde bulunan oteldeki yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otelin santralinde çıkan yangının otel çalışanları tarafından söndürüldüğünü belirleyerek soğutma çalışması yaptıktan sonra otelden ayrıldı. Yangında, otel santralinin zarar gördüğü, bazı bölümlerin dumandan etkilendiği bildirildi. - ANTALYA