Manavgat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Manavgat'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Manavgat\'taki Yangın Kontrol Altına Alındı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü.

17.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:13
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde otluk alanda çıkan yangın sazlıklara sıçradı. Vatandaşların hortum ve su dolu bidonlarla ilk müdahale bulunduğu yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kızılot Mahallesi'nde boş arazide kuru otlardan başlayan ve hızla büyüyerek sazlık alana sıçradı. Korku dolu anlara neden olan yangın, yazlık ve pansiyon sahiplerinin müdahalesine rağmen denize doğru hızla ilerledi. Çevrede bulunan vatandaşlar ikametlerden çektikleri hortumlar ve su dolu bidonlar ile yangına müdahale etti.

Yerleşim yerlerine zarar vermeden söndürüldü

Yangının çıktığı arazinin yakınında otlayan koyun ve keçiler hızla yangın bölgesinden güvenli bir yere götürüldü. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çenger Jandarma Karakolu ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çabasıyla yerleşim yerlerine zarar vermeden kontrol altına alınarak söndürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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