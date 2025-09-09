Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı

Soruşturma başlatılan Manifest\'e yurt dışına çıkış yasağı
09.09.2025 16:39
Manifest isimli müzik grubu, bir konserindeki görüntülere yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Grup üyelerinin tamamına yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Manifest isimli müzik grubunun bir konseri sırasındaki görüntülerine yönelik 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, grup üyesi 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şişli Küçükçiftlik Park konser alanında 6 Eylül 2025'de Manifest isimli müzik grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'teşhircilik' suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

POLİS EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Edep, iffet, ar ve haya duyguları ile edep törelerine saldırı niteliği taşıdığı, çocukların ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici eylem ve hareketlerde bulundukları iddiasıyla şüpheli 6 grup üyesi ile konsere katılıp bir bölümünde sahneye çıkan 1 şüpheli olmak üzere toplamda 7 şüpheli mevcutlu olarak adliyeye getirildi.

TÜM ÜYELERE YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Şüpheliler, Savcılıkta verdikleri ifadenin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldılar.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika

SON DAKİKA: Soruşturma başlatılan Manifest'e yurt dışına çıkış yasağı - Son Dakika
