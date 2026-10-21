Manifest'in kurucusu Tolga Akış'a müstehcenlikten 6 aydan 3 yıla hapis istendi

Manifest'in kurucusu Tolga Akış'a müstehcenlikten 6 aydan 3 yıla hapis istendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında müstehcenlik suçundan iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede ise Akış'ın 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
Manifest'in kurucusu Tolga Akış hakkında iddianame hazırlandı. Akış hakkında müstehcenlik suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?