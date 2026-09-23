Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın Adli Tıp testinde uyuşturucuya rastlanmadı

Manifest'in kurucusu Tolga Akış'ın Adli Tıp testinde uyuşturucuya rastlanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'tan Adli Tıp Kurumu'nca alınan kan, idrar ve saç örneklerinde uyuşturucuya rastlanmadı. Akış, 28 Ağustos'ta 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçundan tutuklanmıştı.
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış'ın uyuşturucu testinin negatif çıktığı öğrenildi.
Manifest müzik grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik", "uyuşturucu madde kullanma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında 28 Ağustos tarihinde gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Akış, savcılık işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklanmıştı.
Uyuşturucu maddeye rastlanmadı
Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu tarafından Akış'tan alınan kan, idrar ve saç örneklerinin incelendiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde söz konusu örneklerde uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi.
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