MANİFEST kurucusu Tolga Akış tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan MANİFEST grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, hakimlikteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, grubun faaliyetleri ve kamuya açık şekilde paylaşılan içerikler incelemeye alınmıştı. Akış "müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlamak veya bunların yayımlanmasına aracılık etmek" suçundan tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Hakimlikteki işlemlerinin ardından Akış tutuklandı.